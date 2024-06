Natisone, oggi sentito vigile che soccorse i ragazzi

PREMARIACCO, 10 GIU - E' in programma oggi l'audizione del vigile del fuoco che tentò di salvare, gettandosi nel fiume a nuoto, i tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone. Si tratta di attività che la Procura ha delegato ai carabinieri e rientrano nella normale acquisizione di testimonianze legate alla tragedia. Per il momento, non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati. Quanto alle ricerche di Cristian, sono riprese stamani con un dispositivo simile a quello dei giorni scorsi, ma senza elicottero, che non è decollato per le previsioni meteo avverse. A causa delle piogge intense, inoltre, è previsto l'innalzamento del corso d'acqua di circa mezzo metro: il coordinamento dei vigili del fuoco valuterà nel pomeriggio se sospendere temporaneamente le ispezioni dei fondali per ragioni di sicurezza.