Natisone, il maltempo non frena le ricerche

PREMARIACCO, 11 GIU - L'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia non ha fermato le ricerche di Cristian Molnar, il ragazzo romeno di 25 anni disperso nel Natisone da dodici giorni. Anche oggi i soccorsi possono contare su un dispiegamento di circa 60 persone, tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile di varie squadre comunali della zona. "Stamattina il fiume era in mezza piena - ha fatto sapere il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata - ma nel pomeriggio dovrebbe tornare ispezionabile anche dai sub. Non sappiamo come ringraziare questo esercito silenzioso e instancabile che sta cercando, in ogni modo, di restituire il corpo di Cristian alla propria famiglia".