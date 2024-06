Natisone, da oggi ricerche Cristian limitate alle sponde

PREMARIACCO, 21 GIU - "La macchina dei soccorsi sarà rimodulata: da oggi le verifiche saranno affidate principalmente ai cani molecolari, continuando a perlustrare le sponde del fiume Natisone fino alla confluenza con il Torre". Lo ha reso noto il Prefetto di Udine, Domenico Lione, a proposito delle ricerche di Cristian Molnar, il 25enne travolto dalle acque del torrente esattamente tre settimane fa. Per garantire supporto, in municipio a Premariacco resterà operativo un presidio dei vigili del fuoco con la collaborazione della Protezione civile Fvg. Sono invece sospese le attività subacquee, di navigazione e di perlustrazione aerea. Nei prossimi giorni, se le verifiche non daranno ancora esito, ci sarà un nuovo aggiornamento dei protocolli.