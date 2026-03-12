Nathan vede una nuova casa, la famiglia del bosco potrebbe trasferirsi lì

PESCARA, 12 MAR - Nathan Trevallion ha visitato questa mattina una nuova casa dove potrebbe trasferirsi prossimamente insieme con la moglie Catherine che, da venerdì scorso, è tornata nella casa nel bosco dopo la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila di allontanarla dalla casa famiglia dove sono ospitati i loro tre figli. A rivelarlo è stato Armando Carusi, il ristoratore che ha offerto in comodato d'uso gratuito il proprio b&b alla famiglia nell'attesa di una decisione sul ritorno dei bimbi. "Con Nathan e il sindaco siamo andati a vedere la casa nuova che il Comune ha messo a disposizione già da un po' - dice all'ANSA -. Devo dire che Nathan è rimasto molto contento. E' una casa nuova, stupenda, isolata, vicina al bosco e a 10 minuti dal loro casolare. Il contratto stipulato con loro per il mio b&b, peraltro, scade a fine mese".