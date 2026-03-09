Nathan, la zia e la nonna dei bimbi del bosco alla casa famiglia

VASTO, 09 MAR - Nathan Trevallion, il papà dei bimbi del bosco, è arrivato anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, nella casa famiglia dove sono ospitati i tre figli. L'uomo era accompagnato dalla zia e dalla nonna dei piccoli, arrivate più di un mese fa dall'Australia per stare vicine a Catherine. Il clima appare piuttosto disteso, in attesa di avere novità sul trasferimento dei bambini in un'altra struttura protetta, così come disposto venerdì scorso dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha imposto anche l'allontanamento della madre. Zia Rachel è stata vista passeggiare nel cortile della casa famiglia insieme con i nipoti, per qualche minuto di svago e di gioco con le biciclette, mentre Nathan e la nonna sono rimasti all'interno della struttura. Intanto oggi gli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, presenteranno alla corte d'Appello il ricorso per chiedere la sospensiva dell'ordinanza da parte del Tribunale.