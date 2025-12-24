Natale da allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese

BOLOGNA, 24 DIC - Sarà un Natale con l'allerta rossa quello per i fiumi della pianura bolognese. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha infatti confermato l'allerta arancione per quasi tutto il territorio regionale già in vigore oggi, ma, viste le persistenti piogge, ha elevato lo stato d'allarme per le aree di pianura che da Bologna si estendono anche al Ferrarese e al Ravennate. Osservati speciali sono gli affluenti di destra del Reno con alimentazione collinare. Quello che al momento desta le principali preoccupazioni è l'Idice. Sono possibili esondazioni. L'allerta è in vigore per l'intera giornata di domani, con fenomeni previsti in attenuazione. L'allerta è arancione, invece, sul resto della Romagna e della costa, sulla montagna bolognese sulla collina emiliana centrale. Unica zona in verde è quella di pianura e collinare del Parmense e del Piacentino.