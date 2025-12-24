Natale: atmosfera da sogno a Udine con la magia del video mapping

UDINE, 24 DIC - Udine sembra galleggiare nei colori fiabeschi mobili proiettati sugli edifici più importanti e nei luoghi di aggregazione. E' l'atmosfera che si respira nel capoluogo friulano grazie soprattutto al video mapping, che diventa ancora più suggestivo al calare del buio. Gli alberi e gli addobbi di Natale, le casette di Babbo Natale, gli echi di cornamuse e zampogne che rimbalzano nelle piazze trasformano la città in un ambiente da sogno. E poi teatro, letture, laboratori per bambini e momenti culturali anche per grandi completano l' ambientazione di un Natale di magia. Ma sono soprattutto le proiezioni dinamiche con illusioni ottiche tridimensionali ed effetti visivi spettacolari a colpire i passanti, con luci e animazioni come gli animali parlanti del Museo Etnografico del Friuli.