Nasce sul web Politico Quotidiano, la nuova avventura di Alessandro Sallusti

ROMA, 19 GEN - Inizia una nuova avventura editoriale per Alessandro Sallusti, già direttore de il Giornale e Libero. Da oggi è attiva sul web una nuova testata di informazione politica, diretta da Sallusti: PoliticoQuotidiano.it, interamente dedicata all'attualità e al dibattito politico. Il progetto nasce dal desiderio di continuare a raccontare, analizzare e commentare i fatti quotidiani, sfruttando le potenzialità della rete per dialogare con un pubblico sempre più ampio. "È arrivato anche per me il momento di lasciare il vecchio porto della carta stampata - al quale devo molto - e navigare nel grande mare del web", ha spiegato Sallusti, che seguirà e curerà personalmente opinioni, analisi, notizie e retroscena. "Non smetterò di scrivere - ha aggiunto, rivolgendosi ai lettori - ma per raggiungervi è necessario utilizzare anche i vostri strumenti preferiti, quelli con cui, tassello dopo tassello, costruite le vostre idee e vi orientate nella moderna babele dell'informazione. Dialogheremo di politica, rifletteremo sui grandi e piccoli fatti quotidiani e proveremo a immaginare un futuro migliore". PoliticoQuotidiano.it sarà consultabile anche attraverso il sito di Nicola Porro, nicolaporro.it.