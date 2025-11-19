Nasce l'associazione 'per Roma, con Gualtieri'

ROMA, 19 NOV - Si è svolto questa sera, a Palazzo Brancaccio, un incontro con la squadra allargata del Sindaco Roberto Gualtieri per condividere i primi passi del progetto "Per Roma, con Gualtieri", la nuova associazione che nasce dalla partecipazione di quanti, in questi anni, hanno scelto di sostenere il progetto e il lavoro del sindaco della Capitale. "Per Roma, con Gualtieri" si propone di diventare, nei prossimi mesi, uno strumento capace di rafforzare il legame tra il Sindaco e le tante persone che credono nel suo impegno per Roma pur non appartenendo ai tradizionali partiti politici. Una comunità ampia, competente e generosa, che vuole contribuire in modo concreto alla città e che riconosce in Gualtieri una guida seria, affidabile e capace di portare avanti le trasformazioni già avviate. Nel corso dell'incontro il Sindaco ha illustrato la logica e gli obiettivi dell'iniziativa, sottolineando che l'associazione nasce con una duplice finalità: da un lato favorire il coinvolgimento e la mobilitazione di quei cittadini che difficilmente si avvicinerebbero alle forme tradizionali della politica organizzata; dall'altro offrire, quando sarà il momento, un supporto operativo e organizzativo alle realtà che saranno protagoniste della sfida territoriale. Il percorso avviato non rappresenta in alcun modo un'anticipazione della campagna elettorale, ma la costruzione graduale di un grande network cittadino, capace di essere pronto, quando si aprirà ufficialmente la fase elettorale, a sostenere la campagna in modo innovativo ed efficace. L'associazione non intende configurarsi come un nuovo soggetto politico, ma come uno strumento di ingaggio e partecipazione, aperto e inclusivo. Il progetto prevede anche lo sviluppo di una piattaforma digitale che consentirà ai cittadini di partecipare, informarsi, diventare sostenitori o volontari, dare contributi e proposte. L'obiettivo è arrivare alla campagna elettorale sfruttando al massimo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e valorizzando al tempo stesso la tradizione di capacità organizzativa e mobilitazione che caratterizza questo campo. Un lavoro di preparazione che punta a rendere possibile una campagna popolare, capillare e innovativa, capace di raggiungere e coinvolgere anche chi normalmente è più difficile intercettare. Quello di oggi - come ha ricordato il Sindaco - è un passo importante nella costruzione collettiva di uno strumento che potrà affiancare e rafforzare l'impegno delle tante persone che ogni giorno contribuiscono al futuro di Roma.