Nasce in Friuli la scuola di resilienza e sviluppo sostenibile

GEMONA, 09 MAR - Nasce a Gemona del Friuli Uniud ResilHub, la nuova Scuola laboratoriale di alta formazione dell'Università di Udine dedicata alla resilienza e allo sviluppo sostenibile. Gli spazi del nuovo polo sono stati inaugurati oggi nella storica sede di Palazzo Fantoni e ospiteranno un centro di formazione, ricerca e sperimentazione dove affrontare scenari complessi legati a emergenze, cambiamenti climatici, crisi sanitarie e socio-economiche. Il polo nasce in sinergia con la Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza e funzionerà come un laboratorio permanente di idee e competenze, affiancando alla didattica universitaria la progettazione di modelli organizzativi e strumenti operativi per la gestione delle crisi. Il primo progetto formativo sarà il corso intensivo per "Resilience Officer", sviluppato con la Protezione civile del Fvg, destinato a formare figure altamente specializzate capaci di operare nei contesti decisionali delle emergenze, come il Comitato regionale per le emergenze (Corem). Il polo attiverà poi ulteriori percorsi di alta formazione e aggiornamento professionale rivolti a tecnici, amministratori, operatori della protezione civile e professionisti impegnati nella gestione del rischio. "L'Università di Udine ha ideato questa scuola per contribuire, in una prospettiva di lifelong learning, a costruire nuovi profili di competenza oggi indispensabili per affrontare le sfide sistemiche e accrescere la resilienza dei territori", ha affermato il Magnifico rettore Angelo Montanari. Per il presidente della Regione Massimiliano Fedriga "guardare all'esperienza del terremoto significa dare un substrato alle decisioni future. Questa scuola aiuta a costruire non solo infrastrutture fisiche ma anche infrastrutture di conoscenza per affrontare le emergenze e ridurre i margini di rischio, investendo sulla prevenzione e sulla capacità di programmare".