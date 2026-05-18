Nasce il decalogo piemontese per proteggere gli insetti impollinatori

TORINO, 18 MAG - In occasione della 'Giornata mondiale delle api' di mercoledì 20 maggio, Fondazione Agrion, Regione Piemonte, il Servizio Fitosanitario, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Anci Piemonte e Filiera Futura hanno realizzato un manifesto che spiega in pochi e semplici gesti come tutelare gli insetti pronubi e favorire la biodiversità. Lo scopo è diffonderlo ai cittadini per sensibilizzarli. "Il Piemonte ha scelto di investire concretamente nella tutela della biodiversità e degli impollinatori, diventando la prima Regione in Italia ad istituire un Tavolo istituzionale dedicato alla biodiversità e ai pronubi - dichiara l'assessore regionale al commercio, agricoltura e cibo, Paolo Bongioanni - stiamo sostenendo progetti e attività sviluppate insieme ad Agrion per costruire ambienti sempre più salubri, rafforzare la biodiversità e accompagnare il sistema agricolo piemontese verso un modello produttivo dove redditività e qualità vadano sempre più d'accordo. Difendere api e insetti utili significa proteggere il futuro della nostra agricoltura e dei territori piemontesi". Scegliere piante mellifere per il balcone o per il proprio giardino, ridurre i trattamenti chimici o lasciare che i prati fioriscano liberamente sono alcuni dei piccoli gesti quotidiani capaci di fare una grande differenza. "La progressiva perdita di biodiversità e di fioriture rappresentano oggi una delle più grandi minacce per gli impollinatori - sottolinea il presidente di Agrion, Giacomo Ballari - stiamo assistendo ad una vera desertificazione biologica dei territori. Per invertire questa tendenza dobbiamo riportare biodiversità diffusa nei territori".