Nasce 'Fbi britannico' per lotta a reati gravi e sostegno a polizia

ROMA, 25 GEN - Nel Regno Unito sarà creato quello che viene definito un "FBI britannico" per combattere i reati più gravi e aiutare le forze di polizia locali a concentrarsi sulla lotta ai reati quotidiani. Lo ha annunciato oggi la ministra britannica degli Interni Shabana Mahmood citata dai media. Si tratta del National Police Service (Nps) che sarà istituito in Inghilterra e Galles per contrastare reati come terrorismo, frode e criminalità organizzata che non sono limitati a specifiche aree geografiche. Secondo la titolare dell'Home Office, l'Nps attirerà "talenti di livello mondiale" e utilizzerà tecnologie "all'avanguardia". Non è stata tuttavia al momento indicata una data d'inizio attività per la nuova organizzazione. Secondo quanto emerge, l'Nps sarà responsabile per l'acquisto di nuove tecnologie e attrezzature per tutte le forze di polizia e includerà l'implementazione a livello nazionale della tecnologia di riconoscimento facciale. Riunirà inoltre l'Agenzia Nazionale per la Criminalità, la polizia antiterrorismo, le unità regionali per la criminalità organizzata, gli elicotteri della polizia e la polizia stradale nazionale sotto un'unica organizzazione, mentre attualmente diverse forze sono responsabili di questi settori della polizia nazionale.