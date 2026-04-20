Nasce a Genova il Centro studi don Gallo

GENOVA, 20 APR - Scritti, video, lettere, pagine di agende di Andrea Gallo con riflessioni e guide preziose, che racconteremo negli unici canali ufficiali Facebook e Instagram. La Comunità di San Benedetto al Porto, che raccoglie in eredità, per esplicita volontà di don Andrea Gallo, la sua opera, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico, annuncia la nascita del Centro Studi Don Gallo, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale dell'Università di Genova. Il Centro Studi nasce con l'obiettivo di custodire e al tempo stesso rendere vivo, accessibile e attuale il pensiero di don Gallo, affinché "non resti memoria statica, ma continui a interrogare il presente e a generare pratiche di giustizia sociale, inclusione e partecipazione". Fulcro delle attività del Centro è l'Archivio Storico don Gallo, patrimonio custodito dalla Comunità, che raccoglie scritti, appunti, omelie, materiali audiovisivi e testimonianze di una vita animata dalla vicinanza alle cause dei più fragili. Attraverso il Centro Studi, si legge nella nota "questo patrimonio verrà progressivamente ampliato, approfondito, studiato e diffuso, diventando strumento di conoscenza, formazione e trasformazione sociale". "Quando accediamo all'Archivio Storico e ci confrontiamo con i contenuti che Don Gallo ci ha lasciato, siamo sempre storditi dal grado di umanità, attualità e profondità analitica che ritroviamo - sottolinea Marco Malfatto, presidente della Comunità - il suo pensiero quando si rivolge a temi come la pace, l'inclusione, la salvaguardia dei diritti, potrebbe essere scritto oggi, non perché generalizzato, ma al contrario perché puntuale, intelligente, in grado di cogliere ombre, sfumature e potenzialità nelle vicende umane, storiche e politiche. In virtù di questo profondo attualismo, con il Centro Studi vogliamo condividere i contenuti che abbiamo l'onore di conservare e renderli vivi e presenti".