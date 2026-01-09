Nasa, rientro anticipato per l'equipaggio sulla Iss per problema medico

WASHINGTON, 09 GEN - Un equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss) sarà costretto a rientrare sulla Terra in anticipo rispetto ai piani a seguito di un problema di salute che ha colpito un astronauta: lo ha annunciato il capo della Nasa, Jared Isaacman. I responsabili dell'agenzia spaziale americana non hanno fornito dettagli sulla natura del problema, ma hanno precisato che l'astronauta è in condizioni stabili. Hanno aggiunto che la situazione non costituisce un'emergenza, ma che un "rischio persistente" li ha portati a prendere questa decisione. Il rientro anticipato dell'equipaggio Crew 11 a causa di un problema medico non specificato segnerà la prima volta nella storia della Stazione Spaziale Internazionale in cui una missione viene interrotta per un motivo simile. L'astronauta, la cui identità rimane sconosciuta per motivi di privacy, è in condizioni stabili secondo quanto riferito dalla Nasa, ma è stato deciso comunque di accorciare la missione per evitare rischi. Il rientro dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, la data deve ancora essere stabilita, ma dal momento che non si tratta di un'emergenza verranno seguite le normali procedure: la navetta Dragon Endeavour della SpaceX ammarerà nell'Oceano Pacifico al largo della costa della California e l'equipaggio verrà trasportato prima a terra in elicottero e poi al Johnson Space Center della Nasa in jet.