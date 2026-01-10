NASA e SpaceX fissano la data prevista per il ritorno sulla Terra della Crew-11

ROMA, 10 GEN - La NASA ha dichiarato che insieme a SpaceX stanno lavorando per consentire ai membri della missione SpaceX Crew-11 di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale ma non prima delle 17:00 ET (le 22:00 GMT) di mercoledì 14 gennaio, in base alle condizioni meteorologiche, secondo quanto riporta Reuters. All'inizio della settimana, la NASA aveva dichiarato di stare valutando un rientro anticipato dell'equipaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale, a causa di quello che ha descritto come un "problema medico" riguardante un astronauta.