My Kickoff in Usa, borse di studio per sport in atenei americani

ROMA, 24 SET - Borse di studio per frequentare un'università negli Usa e praticare sport a livello agonistico dedicate a giovani atlete e atleti residenti in Italia, motivati a fare un'importante esperienza di istruzione e sport all'estero, ma che non hanno le risorse per farlo. Questo il progetto My Kickoff in Usa, promosso dal 2023 da College Life Italia in collaborazione con la Fondazione Agnelli, la cui seconda edizione 2024-25 è stata presentata oggi in conferenza stampa presso Villa Caproni a Roma, nuova sede del Rome City Institute. Oggi sono stati anche annunciati i vincitori della prima edizione tre giovani studenti-atleti che hanno ottenuto una borsa di studio completa per proseguire il loro percorso accademico e sportivo negli Stati Uniti, grazie ai loro meriti sportivi e accademici. Si tratta di Eleonora Diversi, Ervin Sula e Davide Zamuner, tutti impegnati nel calcio. Il bando della II edizione è già aperto e si può consultare: https://www.collegelifeitalia.com/my-kickoff-in-usa/. Anche quest'anno i candidati e le candidate (selezionati in base all'elevata qualità sportiva, alla motivazione e al profitto negli studi, a una limitata disponibilità economica che non consentirebbe loro l'esperienza all'estero) riceveranno una borsa di studio erogata dalla Fondazione Agnelli, che coprirà la differenza fra la borsa erogata dal college americano per meriti sportivi e l'importo totale necessario per l'iscrizione, la frequenza e il mantenimento per tutta la durata del corso universitario di 4 anni. Oltre ai primi vincitori delle borse di studio, ai rappresentanti di College Life Italia e di Fondazione Agnelli, la conferenza stampa ha avuto come testimonial Giorgio Chiellini e la campionessa olimpica di scherma Mara Navarria. "Crediamo in un'istruzione universitaria di qualità - ha dichiarato Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - e nella possibilità che sport e studio possano integrarsi, favorendo la crescita personale. Crediamo allo stesso modo nell'importanza di esperienze formative all'estero, ma sappiamo che molti studenti e atleti meritevoli non possono permettersele. Da qui l'impegno della nostra Fondazione". "Dal 2013, College Life Italia ha cambiato la vita di oltre 1.500 studenti-atleti, offrendo loro l'opportunità di studiare e praticare sport nelle università americane più prestigiose - ha aggiunto Stefano Elio Radio, presidente di College Life Italia - Siamo onorati di avere la Fondazione Agnelli al nostro fianco per amplificare queste opportunità, permettendo ai giovani di allargare i loro orizzonti e sviluppare il proprio potenziale". "Durante il mio soggiorno a Los Angeles, ho capito quanto sia formativo vivere un'esperienza che coniuga studio e sport a livelli così alti - ha spiegato Giorgio Chiellini - Sostengo con convinzione questo progetto, è un'opportunità che può davvero fare la differenza", "Come atleta, so quanto sia importante poter conciliare sport e studio, ma non è sempre facile trovare le giuste opportunità - ha concluso Mara Navarria - Questi tre ragazzi vincitori del progetto My Kickoff in USA avranno un'occasione incredibile: potranno vivere un'esperienza unica che unisce sport e istruzione ad altissimi livelli. Studiare in un college americano significa non dover scegliere tra la propria passione e la propria formazione, ma poter eccellere in entrambi gli ambiti. È una possibilità straordinaria che li preparerà non solo come atleti, ma anche come persone pronte ad affrontare il futuro con determinazione e visione globale".