Musumeci, per Niscemi stop alle rate per i mutui

ROMA, 29 GEN - "C''è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma ,altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervistato da Rtl, parlando della frana di Niscemi