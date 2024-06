Musumeci, il Sud smetta di continuare a piangere

ROMA, 20 GIU - "Il Sud deve smettere di continuare a piangere". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ospite di Agorà Estate, è intervenuto sul tema autonomia. "Noi abbiamo bisogno di competere con il Nord, sapendo che i nostri obiettivi sono diversi da quelli delle regioni settentrionali - ha aggiunto -. Ma per fare questo dobbiamo liberarci dalla teoria della questione meridionale. Il provvedimento adottato ieri mette le classi dirigenti, tanto al nord quanto al Sud, di fronte alle proprie responsabilità. Io lo ho votato il provvedimento al Senato e non avrei mai votato un provvedimento che potesse pregiudicare l'unità d'Italia".