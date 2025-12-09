Giornale di Brescia
Musk, 'il Doge ha avuto un certo successo ma non lo rifarei'

NEW YORK, 09 DIC - Il Dipartimento per l'efficienza del governo ha avuto un "certo successo" ma Elon Musk non lo rifarebbe. Lo ha ammesso lo stesso miliardario nel corso di un podcast di Katie Miller, la moglie di Stephen Miller, il consigliere di Donald Trump. Katie Miller è stata la portavoce del Doge all'inizio dell'anno e ora non è più parte dell'amministrazione.

