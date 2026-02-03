Giornale di Brescia
Musk fonde xAI in SpaceX per data center nello spazio

WASHINGTON, 02 FEB - SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua società di intelligenza artificiale xAI tramite una fusione volta a implementare data center nello spazio. Lo ha annunciato la società aerospaziale. L'acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di intelligenza artificiale di xAI per creare quello che Musk ha definito "il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra (e non solo)".

