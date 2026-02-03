Giornale di Brescia
Italia e Estero

Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile

PARIGI, 03 FEB - Elon Musk, il mega-miliardario proprietario di X, e l'ex direttrice generale del social network, Linda Yaccarino, sono stati convocati in ''audizione libera'' il 20 aprile dalla procura di Parigi: è quanto annuncia in una nota la stessa procura d'Otralpe. Oggi la brigata francese per la lotta al cybercrimine ha perquisito la filiale di X France, nel quadro dell'inchiesta avviata in Francia sugli algoritmi ritenuti sospetti di X e Grok. La giustizia d'Oltralpe indaga da inizio 2025 sul funzionamento del social network (ex Twitter), in seguito a una segnalazione del deputato macroniano Éric Bothorel (Ensemble!) del 12 gennaio 2025. La perquisizione presso la sede di X France viene condotta dalla sezione per la lotta al cybercrimine, in collaborazione con gli agenti di Europol, per esaminare in particolare il funzionamento degli algoritmi di X. L'entità giuridicamente responsabile del social network si trova in Irlanda. X France gestisce unicamente la comunicazione e le pubbliche relazioni.

