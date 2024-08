Musica, Gilberto Gil annuncia ultimo tour nel 2025

ROMA, 07 AGO - Il cantante, compositore, chitarrista ed ex ministro della Cultura Gilberto Gil, di 82 anni, icona della musica popolare brasiliana, ha annunciato che nel 2025 farà l'ultimo tour della sua carriera. Lo riporta l'agenzia Efe. Fondatore del Movimento Tropicalista insieme a Caetano Veloso, ha dichiarato che il tour 'Tempo Rei' si svolgerà tra marzo e novembre attraverso nove città brasiliane: sono previsti concerti in stadi o palazzetti sportivi. Il tour inizierà il 15 marzo allo stadio Arena Fonte Nova di Salvador, dove Gilberto Gil iniziò la carriera, e proseguirà a Rio de Janeiro. Altri concerti sono in calendario allo stadio Allianz Parque di San Paolo, oltre che nelle città di Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife, dove il tour si concluderà il 22 novembre.