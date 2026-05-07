Musei gratis per iscritti alla Race, sport e nutrizione al Villaggio della Salute

ROMA, 07 MAG - Musei gratis per chi partecipa alla corsa delle Donne in Rosa, laboratori di alimentazione e lezioni di sport per coloro che visiteranno il Villaggio della Salute a Circo Massimo. Torna a Roma la Race for the cure, la celebre manifestazione per la lotta al tumore del seno, promossa da Komen Italia. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere la prevenzione. Con l'ausilio delle otto Unità Mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno, delle ovaie, della cervice dell'utero, della tiroide, oltre a controlli visivi e consulenze su nutrizione e menopausa. Tra gli stand del Villaggio della Salute, Coldiretti e Campagna Amica allestiranno laboratori dedicati ai temi della stagionalità, della corretta alimentazione e della sostenibilità agricola e uno speciale "pinknic", un cestino con prodotti 100% italiani il cui ricavato sarà interamente devoluto per i progetti di Komen Italia. Ampio spazio è dedicato allo sport. La Federazione Italiana Pallavolo offrirà ai bambini la possibilità di cimentarsi nel progetto Volley S3 guidato da Andrea Lucchetta, capitano della Nazionale della cosiddetta generazione dei fenomeni. Grazie al sostegno del Coni, di Sport e Salute e delle Federazioni sarà possibile praticare, sotto la guida di istruttori federali, sport come tennis, padel e basket. L'evento culmine si terrà domenica, con la partecipazione di olte 100.000 persone alla 'maratona' che tingerà di rosa il centro della Capitale: è possibile iscriversi singoli o in squadra alla passeggiata di 2 km, la corsa amatoriale di 5 chilometri o a un percorso di 10 chilometri riservato agli atleti competitivi. Dall'8 al 10 maggio, tutti gli iscritti potranno entrare gratuitamente nei musei statali aderenti grazie a un'iniziativa promossa dal ministero della Cultura che sarà presente al Villaggio con un'area espositiva dedicata alle campagne di sensibilizzazione nate dal protocollo d'intesa tra Komen e il MiC.