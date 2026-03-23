Murales anarchico a Viterbo, 'Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte'

ROMA, 23 MAR - La scritta è apparsa la notte scorsa ad opera di ignoti su un muro del parcheggio condominiale di una palazzina nel quartiere Carmine, a Viterbo. Nel testo, scritto con la vernice nera, si legge: "Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte" insieme al simbolo della A cerchiata. La scritta potrebbe essere riferita ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti a Roma nell'esplosione di una bomba artigianale che stavano assemblando nel Casale del Sellaretto. Sulla vicenda sta indagando la Digos della questura di Viterbo.