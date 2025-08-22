Giornale di Brescia
Muore un uomo di 45 anni, quinta vittima dei roghi in Spagna

epa05472118 Firemen prepare to fight in a fire which advances out of control between the villages of Serradilla del Llano and La Atalaya in Salamanca, western Spain, 10 August 2016. EPA/CARLOS GARCIA
epa05472118 Firemen prepare to fight in a fire which advances out of control between the villages of Serradilla del Llano and La Atalaya in Salamanca, western Spain, 10 August 2016. EPA/CARLOS GARCIA
MADRID, 22 AGO - Si aggrava il bilancio delle vittime degli incendi che dai primi di agosto stanno devastando la Spagna. Un uomo di 45 anni è deceduto a Salamanca, in Castiglia e Leon, a causa delle gravi complicazioni respiratorie, dopo aver inalato il fumo sprigionato da un vasto incendio che ha interessato la scorsa settimana la località di Cipérez (Salamanca), informano i servizi di coordinamento delle emergenze. La vittima, che si era offerta volontaria per aiutare a contenere le fiamme, è la quinta persona a perdere la vita nell'ondata di roghi, che sferzano la penisola iberica e hanno finora bruciato oltre 400.000 ettari di vegetazione in Spagna. Il decesso si aggiunge a quello di due volontari rimasti uccisi nell'incendio di Molezuelas de la Carballeda (Zamora) e a quello di un pompiere morto nel ribaltamento dell'autobotte sulla quale con un collega, rimasto ferito, cercava di raggiungere il fronte del fuoco a Espinoso de Compludo (Leon), avvenuti la scorsa settimana. Una quinta vittima è stata causata dall'incendio boschivo che ha sferzato la località di Tres Cantos (Madrid). Qui un uomo, sorpreso dalle fiamme mentre cercava di mettere in salvo dei cavalli in un maneggio, non è sopravvissuto alle ustioni di primo e secondo grado riportate su tutto il corpo ed è morto all'indomani del ricovero in ospedale.

