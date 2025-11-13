Muore travolto da un treno nell'imperiese, inutili i soccorsi

VENTIMIGLIA, 13 NOV - Una persona è morta stamani travolta da un treno mentre si trovava, per motivi ancora in fase di accertamento, sui binari in località Balzi Rossi a Ventimiglia nell'imperiese. Inutili i seppur tempestivi tentativi di soccorso del 118, la persona è morta sul colpo. La vittima non è ancora stata identificata. Al momento la circolazione ferroviaria nel ponente ligure è bloccata in entrambe le direzioni tra le stazioni di Ventimiglia e Mentone (Francia) per gli accertamenti della polizia e dell'autorità giudiziaria.