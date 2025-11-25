Giornale di Brescia
Muore sul monopattino investito da un furgone nel Comasco

COMO, 25 NOV - Un uomo di 37 anni a bordo di un monopattino elettrico è morto questa mattina attorno alle 9 per i traumi riportati in seguito a un incidente avvenuto sulla sp40 "Arosio Canzo" nel territorio del comune di Ponte Lambro, dove l'uomo risiedeva. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il 37enne avrebbe perso il controllo del monopattino, forse per il fondo stradale sconnesso, invadendo la corsia opposta di marcia e finendo per essere travolto da un furgone che proveniva dalla direzione inversa. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Rianimato sul posto, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) ma è deceduto subito dopo il suo arrivo. I rilievi sono a carico dei carabinieri.

