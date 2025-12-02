Muore schiacciato dal basculante difettoso del suo garage

VEDELAGO (TREVISO), 02 DIC - Un uomo di 55 anni di Vedelago (Treviso), è morto questa mattina schiacciato dal peso del basculante del proprio garage. La pesante barriera non funzionava da alcuni giorni e nelle prossime ore, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata soggetta ad interventi di riparazione. L'episodio non ha avuto testimoni. ma la vittima è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. I sanitari del Suem, giunti sul posto, hanno cercato di praticare qualche operazione di rianimazione, che è risultata però vana. Sull'episodio stanno compiendo accertamenti i carabinieri.