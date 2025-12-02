Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Muore schiacciato dal basculante difettoso del suo garage

AA

VEDELAGO (TREVISO), 02 DIC - Un uomo di 55 anni di Vedelago (Treviso), è morto questa mattina schiacciato dal peso del basculante del proprio garage. La pesante barriera non funzionava da alcuni giorni e nelle prossime ore, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata soggetta ad interventi di riparazione. L'episodio non ha avuto testimoni. ma la vittima è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. I sanitari del Suem, giunti sul posto, hanno cercato di praticare qualche operazione di rianimazione, che è risultata però vana. Sull'episodio stanno compiendo accertamenti i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VEDELAGO (TREVISO)

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario