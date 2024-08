Muore nel canyon lungo la passeggiata Gilf a Merano

BOLZANO, 11 AGO - Una persona è morta nel canyon sul Passirio lungo la passeggiata Gilf a Merano, in Alto Adige. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la ricerca in acqua dopo che un passante aveva avvistato una persona proprio sotto la cascata che scende nella gola, che si sviluppa lungo le due sponde del corso d'acqua nel tratto in cui entra in città. Tutti i vigili del fuoco disponibili si sono posizionati per occupare i punti di osservazione. Il gruppo nautico di Merano ha invece proceduto direttamente nel canyon fino all'avvistamento del corpo. Un recupero particolarmente difficile quello dei soccorritori, reso possibile grazie alla barca da rafting, l'unica in grado di raggiungere il luogo dell'incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. I servizi di emergenza hanno lavorato per circa un'ora e mezza. Sono stati allertati i volontari di sei corpi differenti oltre all'elicottero con i sommozzatori dei vigili del fuoco del Corpo permanente, la squadra di salvataggio acquatico di Merano, il soccorso alpino e la Croce Bianca con un medico di emergenza.