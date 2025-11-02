Muore in un incidente, 8 anni fa perse le tracce del figlio

BARI, 02 NOV - Un altro dolore ha colpito una famiglia in Puglia già segnata dalla scomparsa di un figlio di cui non si hanno più notizie dal 2017. Oggi suo padre, che non ha mai smesso di cercarlo, ha perso la vita in un incidente stradale: è finito con la sua auto contro un muretto a secco, sulla strada provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Piero Longo, 60 anni, è morto sul colpo. La comunità di Monopoli, in cui viveva, è scossa. Già 8 anni fa si era stretta attorno alla famiglia, molto amata nella piccola località balneare, quando il 6 marzo del 2017, Giovanni, all'epoca 26enne, scomparve nel nulla. Il ragazzo faceva lavori saltuari, come il parcheggiatore o il giardiniere. Nei giorni precedenti la scomparsa aveva chiesto molto denaro ai genitori senza spiegarne il motivo. Poi, il 6 marzo di otto anni fa, uscì di casa indossando una felpa grigia, un paio di jeans e scarpe antinfortunistiche. Portò con sé il cellulare e il portafogli ma non gli occhiali da vista che lasciò nella sua stanza. Chiamò l'ultima volta sua madre alle ore 19. Poi, il vuoto. La sua famiglia ha sempre provato a rintracciarlo, anche lanciando appelli in Tv, come quello alla trasmissione Chi l'ha visto durante la quale Piero Longo aveva detto "siamo vittime di un punto interrogativo". "Mia moglie - aggiunse - vive nella sua stanza, siamo attaccati ai ricordi: ogni volta che si trova un cadavere il nostro cuore batte a mille all'ora". Oggi, invece, il corpo ritrovato dai soccorritori in un'auto semi distrutta è stato il suo. Era ancora vivo ma è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne, per scansare un trattore che si stava immettendo sulla strada, è finito con l'auto contro un muretto a secco. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Monopoli che hanno sequestrato i mezzi coinvolti. Piero Longo è andato via senza riuscire a conoscere la verità su suo figlio.