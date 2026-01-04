Muore Eva Schloss, sopravvissuta ad Auschwitz, sorellastra di Anna Frank

LONDRA, 04 GEN - Si è spenta a Londra all'età di 96 anni Eva Schloss, sorellastra di Anna Frank e sopravvissuta all'Olocausto, che si è impegnata instancabilmente per trasmettere la sua memoria ai giovani. Lo ha annunciato oggi la sua fondazione in un comunicato. La sua famiglia ha espresso "grande tristezza" per la perdita di questa "donna straordinaria, sopravvissuta al campo di sterminio nazista, devota educatrice sull'Olocausto, instancabile nel suo lavoro per la memoria, la comprensione e la pace". Re Carlo III, che ha ballato con lei in occasione di un evento a Londra nel 2022, e sua moglie Camilla, patrona della sua fondazione Anne Frank Uk, si sono detti "profondamente addolorati". "Abbiamo avuto il privilegio e l'orgoglio di conoscerla e la ammiravamo profondamente", ha dichiarato la coppia reale su X. Eva Schloss ha co-fondato l'organizzazione nel 1990 per educare i giovani sull'Olocausto e combattere i pregiudizi. Nata Eva Geiringer in Austria nel 1929, era un'adolescente quando il suo Paese fu invaso dai nazisti. La sua famiglia ebrea fuggì prima in Belgio e poi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove si stabilì di fronte alla casa di Anna Frank, che sarebbe diventata famosa in tutto il mondo dopo la sua morte grazie al suo diario. Le due bambine avevano la stessa età e giocavano spesso insieme. Ma dal 1942 in poi, entrambe le famiglie dovettero nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti. Eva e sua madre Elfriede, suo padre Erich e suo fratello Heinz furono traditi due anni dopo da un simpatizzante nazista. Furono arrestati il ;;giorno del suo quindicesimo compleanno e inviati al campo di sterminio di Auschwitz nel maggio del 1944. Poco dopo la liberazione nel 1945, la giovane si trasferì a Londra per proseguire gli studi e incontrò il suo futuro marito, Zvi Schloss. Sua madre, tornata ad Amsterdam, sposò il padre di Anna Frank, Otto, anch'egli vedovo al suo ritorno da Auschwitz.