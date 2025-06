Muore dopo tre interventi, 17 indagati ad Avellino

AVELLINO, 18 GIU - La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta sulla morte di un paziente ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino il 20 maggio scorso e deceduto l'11 giugno dopo essere stato sottoposto a tre interventi chirurgici per occlusione intestinale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri dopo la denuncia presentata dai familiari. Il Pm, Cecilia De Angelis, ha iscritto 17 persone dipendenti dell'Azienda ospedaliera nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo e responsabilità di morte o lesioni personali in ambito sanitario. Un atto dovuto per consentire l'autopsia affidata ad un collegio di consulenti con l'incarico di accertare le cause del decesso. Le loro conclusioni saranno depositate entro i prossimi 60 giorni.