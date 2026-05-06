Muore dopo furto di un camion, indagati cinque poliziotti

AOSTA, 06 MAG - Per omicidio colposo cinque poliziotti della squadra mobile di Aosta sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura aostana. La vicenda riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel milanese, che la sera del 26 aprile è morto dopo un inseguimento con la Polizia in Valle d'Aosta: secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima è caduta da un camion rubato in precedenza da una cava. I suoi presunti complici erano fuggiti in auto e sono stati arrestati poche ore dopo. La procura ha affidato oggi al medico legale Roberto Testi l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia.