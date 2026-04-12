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Muore dopo aggressione davanti al figlio undicenne

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MASSA (MASSA CARRARA), 12 APR - Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L'uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.

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