Muore dieci giorni dopo un incidente sul lavoro in Trentino

TRENTO, 05 MAG - Un 26enne è deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento dieci giorni dopo un incidente sul lavoro. John Sebastian Floriani, di Pergine Valsugana, era precipitato per una sessantina di metri durante lavori di disgaggio su una parete sul Monte Calisio. In gravissime condizioni era stato trasportato in elicottero a Trento, dove però ieri è deceduto. "Speravamo che ce la facesse", hanno detto i genitori al quotidiano L'Adige. "Era uno scalatore fortissimo", lo ricordano gli amici.