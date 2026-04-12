Muore davanti al figlio, fermati due giovani

MASSA (MASSA CARRARA), 12 APR - Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, per la morte del 46enne Giacomo Bongiorno, avvenuta nella notte nel centro cittadino in seguito ad un'aggressione da parte di un gruppo di giovani, tra i quali alcuni minorenni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo ad identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini. Il pm di turno nella mattinata di oggi proceduto ad interrogatori ed audizioni di testimoni. Le indagini sono svolte in collaborazione con la procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. Ulteriori elementi utili potranno arrivare dall'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni. Nei primi giorni della prossima settimana davanti al gip del Tribunale di Massa avranno luogo gli interrogatori di garanzia.