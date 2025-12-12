Muore a 48 anni durante un blitz antidroga della polizia

BARI, 12 DIC - Un uomo di 48 anni è morto ieri sera in un appartamento ad Acquarica-Presicce (Lecce) pochi minuti dopo l'ingresso nell'abitazione dei poliziotti per un blitz antidroga. Secondo quanto riferito dalla questura di Lecce, l'uomo avrebbe "aggredito gli operatori di polizia: durante le concitate fasi, l'uomo ha improvvisamente accusato un malore - spiega la questura - perdendo conoscenza. Gli agenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale sanitario". Nonostante i tentativi di rianimarlo, però, il 48enne è morto. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Durante i controlli nell'appartamento, i poliziotti hanno scoperto 36 grammi di crack e 800euro che gli inquirenti ipotizzano siano provento dell'attività di spaccio. Durante le verifiche è emerso anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Per queste ragioni due persone, il proprietario dell'immobile e la compagna, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato.