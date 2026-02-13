Mumumeci, 'nei prossimi giorni secondo provvedimento per danni del maltempo'

CAGLIARI, 13 FEB - "I primi 100 milioni sono serviti per rimborsare i comuni che hanno affrontato le somme urgenze, le prime spese necessarie dopo la calamità. Adesso si andrà avanti per correre. E noi nei prossimi giorni, non appena arriverà la perimetrazione dettagliata da parte dei tre presidenti delle regioni colpite dal maltempo, si procederà al secondo finanziamento. E quando si sarà esaurito questo, al terzo finanziamento". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a Cagliari per il convegno "Ecosistemi e aree marine protette", in merito al ristoro dei danni per il maltempo, a partire dal ciclone Happy. "Abbiamo avuto già un incontro presieduto dal presidente Meloni su questo - ha aggiunto - serve la stima dettagliata perché ad essere applicate sono anche altre misure. Penso alla sospensione dei contributi, il pagamento delle rate, gli oneri, gli ammortizzatori sociali per le imprese che sono state colpite, per i dipendenti. Quindi è chiaro che sono misure che debbono tener conto di una valutazione numerica la più precisa possibile. Però credo che nei prossimi giorni potremo benissimo varare il secondo provvedimento - ha ribadito - Abbiamo già chiesto ai tre presidenti in questo senso; è arrivata già una prima stima ma un po' approssimativa. Il Mef ci chiede stime molto più dettagliate"..