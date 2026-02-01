Msf, 'divieto d'Israele è un pretesto per impedire gli aiuti a Gaza'

GERUSALEMME, 01 FEB - Medici Senza Frontiere ha bollato la decisione di Israele di interrompere le due attività a Gaza. "Questo è un pretesto per ostacolare l'assistenza umanitaria. Le autorità israeliane stanno costringendo le organizzazioni umanitarie a una scelta impossibile tra esporre il personale a rischi o interrompere le cure mediche essenziali per persone in disperato bisogno", ha precisato Msf in una nota. Israele ha annunciato la cessazione delle operazioni umanitarie di Msf a Gaza, citando la mancata fornitura da parte dell'organizzazione di un elenco del suo personale palestinese, come richiesto dalle autorità.