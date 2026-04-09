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Mozione di FdI per le scuole delle isole veneziane

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VENEZIA, 09 APR - La consigliera di FdI in Regione Veneto Laura Besio ha presentato oggi una mozione per impegnare la giunta a promuovere presso il ministero dell'Istruzione il riconoscimento delle isole della laguna di Venezia come aree assimilabili alle piccole isole ai fini dell'applicazione della normativa scolastica. L'obiettivo è ottenere l'estensione alle scuole delle isole veneziane delle misure previste per salvaguardare i servizi scolastici nei territori insulari. Inoltre la mozione impegna l'esecutivo regionale a richiedere l'introduzione o l'applicazione di specifiche deroghe ai parametri numerici minimi per la formazione delle classi, per garantire la continuità dell'offerta formativa nei plessi scolastici lagunari. "Le scuole, nelle isole della laguna di Venezia, non possono essere 'salvate' ogni anno, non possiamo affidarci sempre e solo ai buoni rapporti di amicizia, alla capacità dell'amministratore o della mamma combattiva di turno - afferma Besio -. Le scuole sono presidi di comunità che vanno tutelati attraverso misure strutturate che ne garantiscano la stabilità nel tempo". Le isole della laguna — Murano, Burano, Lido, Pellestrina e Giudecca — non risultano attualmente classificate dal ministero tra le istituzioni scolastiche ubicate nelle piccole isole, nonostante secondo i promotori della mozione le condizioni di accessibilità siano analoghe o più gravose rispetto ad altri contesti già riconosciuti come disagiati.

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