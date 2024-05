Movida sicura in provincia d'Imperia col 'guidatore designato'

IMPERIA, 30 MAG - In provincia di Imperia nasce la figura del "guidatore designato", una persona che si fa carico di trasportare gli amici per l'andata e il ritorno dai locali della movida. Il guidatore designato, astenendosi dal consumare alcolici, riceverà ingresso e consumazione analcolica gratuiti nei locali. Lo annuncia il presidente provinciale del sindacato locali da ballo di Confcommercio (Silb) Tommaso Osella, soddisfatto per l'intesa siglata con la Prefettura di Imperia, con l'intento di garantire un fine settimana sicuro ai giovani, che frequentano discoteche e locali notturni, contro la cosiddetta "mala movida". "È stato creato un tavolo tecnico con la Prefettura di Imperia, per affrontare il problema della mala movida e la legalità nel mondo dei locali di pubblico spettacolo - afferma -. Il prefetto Valerio Massimo Romeo ha prestato particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno del consumo di alcol e droghe, chiedendoci in che modo potessimo collaborare su questo fronte. È nata così l'idea di istituire la figura del guidatore designato. Da parte dei nostri locali a queste figure viene offerto l'ingresso e la consumazione, ovviamente analcolica". Naturalmente i "guidatori designati" dovranno sottoporsi ad alcol test all'ingresso e all'uscita dei locali. "Riteniamo - conclude - che si tratti di un'ulteriore iniziativa di utilità sociale che vede ancora una volta l'impegno della Confcommercio e degli imprenditori, a sostegno di un divertimento sano".