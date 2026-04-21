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Moussa Diarra ucciso in stazione, il Gip di Verona dispone nuove indagini

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VERONA, 21 APR - La gip del Tribunale di Verona, Livia Magri, ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato nuove indagini nell'inchiesta per la morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso da un colpo di pistola da un agente della Polfer all'alba del 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Porta Nuova. La Procura aveva chiesto l'archiviazione per l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, unico indagato per omicidio, ritenendo che avesse agito per legittima difesa. I familiari di Moussa, con un team di legali composto da Fabio Anselmo, Paola Malavolta, Francesca Campostrini e Silvia Galeone, si erano opposti.

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