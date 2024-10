Motovedetta con migranti da Albania arrivata in porto Bari

BARI, 19 OTT - E' entrata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro. La motovedetta è partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9.30. Dopo lo sbarco i migranti, 7 bengalesi e 5 egiziani, saranno portati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.