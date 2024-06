Motonave rischia di affondare, sei in ospedale per accertamenti

GRADO, 12 GIU - Il bilancio definitivo della Sores Fvg, rispetto all'intervento di soccorso ai passeggeri della motonave Audace, che stamani ha rischiato l'affondamento, è di 6 persone trasferite precauzionalmente al Pronto soccorso, tutte in codice verde. Due pazienti sono stati condotti a Monfalcone e 4 a Palmanova. Si tratta di due membri dell'equipaggio, che hanno rimediato escoriazioni e bruciature alle mani nel maneggiare corde e nel calare le scialuppe di salvataggio, e di 4 passeggeri, con precedenti patologie, che saranno visitati dopo essere rimasti molte ore nei rimorchiatori in mare, una volta recuperati dalle scialuppe. Secondo un bilancio aggiornato, a bordo della motonave Audace viaggiavano in totale 85 persone, di cui 5 bambini. Tutti i naufraghi sono stati visitati nella tenda pneumatica allestita a tempo di record al porto di Grado, dirottando 6 persone negli ospedali della zona e inviando gli altri 79 al Punto di primo soccorso di Grado, dove sono stati rivisitati e sono stati forniti loro tutti gli accorgimenti e i presidi sanitari, comprese le ricette per medicinali che dovevano assumere e che, nella concitazione, sono andate smarrite. I passeggeri hanno sottolineato la tempestività dei soccorsi di Capitaneria di Porto, vigili del fuoco e Guardia di finanza e la professionalità della struttura sanitaria di emergenza. Per i naufraghi che avessero difficoltà alloggiative per la notte, il Comune di Grado - che già aveva mobilitato Polizia locale e volontari di Protezione civile - ha messo a disposizione un albergo. Commercianti, titolari di attività ricettive e cittadini hanno invece offerto generi di prima necessità e cibo ai naufraghi e ai soccorritori. La nave, ormai semiaffondata, è stata presa a rimorchio diretta verso Porto Nogaro per i necessari accertamenti del caso. E' stata aperta un'inchiesta amministrativa da parte della Guardia costiera di Trieste.