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Motociclista morto dopo uno scontro con una bici in Umbria

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PIETRALUNGA (PERUGIA), 22 MAR - Un cinquantasettenne che era in sella a una moto è morto dopo essersi scontrato con un ciclista, trasportato in ospedale con l'elisoccorso, lungo la strada provinciale tra Montone e Pietralunga, in alta Umbria. Sull'incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

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