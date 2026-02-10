Motociclista 29enne morto travolto da un cinghiale in Mugello

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 10 FEB - Un motociclista di 29 anni è morto stamani venendo travolto da un cinghiale su una strada provinciale vicina a Barberino di Mugello (Firenze). L'incidente c'è stato sulla Sp 37 di Galliano al km 1+400. L'animale, così una ricostruzione, ha attraversato velocemente la strada colpendo con violenza il centauro in transito e facendolo sbalzare fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco giunti sono andati sul posto ed insieme al personale sanitario hanno raggiunto il giovane motociclista in un balzo di circa due metri. Sono state compiute le operazioni di rianimazione ma il medico ha purtroppo dovuto constatare il decesso.