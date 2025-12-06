Mostra pistola all'amico e lo ferisce accidentalmente, arrestato

BAGNARA CALABRA, 06 DIC - Un giovane é stato arrestato a Bagnara Calabra, nel reggino, dopo che ha ferito gravemente un amico con un colpo partito accidentalmente, secondo la versione dei fatti fornita ai carabinieri, dalla pistola che gli stava mostrando. Il colpo ha raggiunto la vittima al volto procurandogli ferite per le quali é stato ricoverato con prognosi riservata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il giovane ferito, quando ha fatto rientro a casa, ha raccontato ai genitori di essersi ferito a causa di una caduta. I medici del pronto soccorso dell'ospedale hanno però accertato che, in realtà, la ferita al volto che presentava il giovane era stata provocata da un colpo di arma da fuoco, estraendogli un proiettile ancora conficcato nella zona cervicale. I carabinieri di Bagnara Calabra hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del responsabile del ferimento, trovando la pistola con la matricola abrasa con la quale era stato sparato il colpo che aveva ferito l'amico e numerose munizioni detenute illegalmente. Il giovane é stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni personali gravissime, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. Le indagini dei militari proseguono per accertare la veridicità della versione dei fatti fornita dai due giovani.