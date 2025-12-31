Mossad agli iraniani, 'scendete in piazza, siamo con voi sul campo'

GERUSALEMME, 31 DIC - Il Mossad israeliano ha invitato i manifestanti iraniani a intensificare le proteste, affermando di essere presente con loro "sul campo", dove le manifestazioni hanno interessato ieri almeno dieci università. "Scendete insieme nelle strade. È giunto il momento. Siamo con voi", ha dichiarato il servizio di intelligence israeliano sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi. "Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo", ha aggiunto il messaggio, trasmesso in ebraico dalla radio militare. Il movimento di protesta contro il carovita e il deterioramento della situazione economica si è diffuso in Iran ieri, con il presidente Massoud Pezeshkian che ha dichiarato di ascoltare le "richieste legittime" dei manifestanti.