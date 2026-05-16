Moschee a Gaza annunciano morte comandante di Hamas Haddad

ROMA, 16 MAG - Alcune moschee di Gaza hanno annunciato la morte del comandante militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Lo scrive Sky News. Ieri Israele aveva dichiarato di aver colpito il leader di Hamas a Gaza con un raid aereo, sebbene non vi sia stata una conferma immediata della sua morte. L'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal, a Gaza City. Un alto funzionario di Hamas ha successivamente confermato la morte di Al-Haddad a Reuters.