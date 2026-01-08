Mosca, 'Volenterosi e Kiev formano un asse della guerra'

MOSCA, 08 GEN - Commentando i risultati del vertice tenutosi martedì a Parigi, Mosca ha affermato che le nuove "nuove dichiarazioni militariste" della Coalizione dei Volenterosi e del governo di Kiev, mostrano che questi Paesi danno vita ad "un vero asse della guerra". "I piani dei suoi partecipanti stanno diventando sempre più pericolosi e distruttivi per il futuro del continente europeo e dei suoi abitanti", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerate da Mosca come "un intervento straniero" e "una minaccia diretta" alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come "obiettivi militari legittimi" ha detto Zakharova in merito ai piani franco-britannici per una forza multinazionale sul territorio ucraino dopo un cessate il fuoco.