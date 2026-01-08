Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'Volenterosi e Kiev formano un asse della guerra'

AA

MOSCA, 08 GEN - Commentando i risultati del vertice tenutosi martedì a Parigi, Mosca ha affermato che le nuove "nuove dichiarazioni militariste" della Coalizione dei Volenterosi e del governo di Kiev, mostrano che questi Paesi danno vita ad "un vero asse della guerra". "I piani dei suoi partecipanti stanno diventando sempre più pericolosi e distruttivi per il futuro del continente europeo e dei suoi abitanti", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerate da Mosca come "un intervento straniero" e "una minaccia diretta" alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come "obiettivi militari legittimi" ha detto Zakharova in merito ai piani franco-britannici per una forza multinazionale sul territorio ucraino dopo un cessate il fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario